Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 12.494 Punkte. Sorgen bereitete den Anlegern die am Horizont aufziehende Schwellenländer-Krise: Die türkische Lira nähert sich weiter ihren Tiefs, die argentinische Währung befindet sich im freien Fall, die indische Rupie notiert auf neuen Rekordtiefs, und in Brasilien sowie Indonesien sieht die Lage der Währungen ebenfalls kritisch aus.

"Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging-Markets-Krise wird, wird immer größer", sagte QC-Stratege Altmann. Laut Moody's müssen türkische Banken in den kommenden zwölf Monaten 77 Milliarden Dollar refinanzieren. Dazu ist der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten nötig. Wie die Commerzbank anführte, ist allerdings bislang in der Türkei keines der Probleme gelöst, die zu der sich beschleunigenden Abwertung der Lira geführt haben.

EU will angeblich auf Einfuhrzölle aus US-Autos verzichten

Dass sich der DAX von seinen Tiefs bei 12.400 Punkten lösen konnte, lag an positiven Nachrichten im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Vor dem Handelsausschuss des Europäischen Parlaments erklärte EU-Kommissarin Cecilia Malmström, dass Brüssel grundsätzlich bereit sei, die Einfuhrzölle auf Industriegüter, darunter auch Autos, komplett zu streichen. Das hob die Stimmung, insbesondere für Autos: BMW gewannen 0,4 Prozent. Daimler und VW verloren leicht, hielten sich damit aber besser als der Gesamtmarkt.

Nach der jüngsten Rally führten FMC die Verliererseite im DAX an. Der Kurs gab 3 Prozent nach auf 88,48 Euro. Auch eine Kaufempfehlung von JP Morgan mit einem Kursziel von 97,90 Euro konnte den Kurs nicht stützen. SAP büßten 0,3 Prozent ein. Der US-Konkurrent Salesforce hat gute Zahlen, aber einen schwachen Ausblick vorgelegt. Lufthansa verloren nach schwachen Sektorvorgaben 1,6 Prozent.

Scout mit Vorstandswechsel sehr schwach

In der zweiten Reihe war der Handel wegen des Vorstandswechsels bei Scout24 verunsichert. Vorstandschef Gregory Ellis will aus persönlichen Gründen zurücktreten. Über einen möglichen Nachfolger ist noch nichts bekannt. Der Kurs fiel um 2,9 Prozent. Für die Aktie von Lang & Schwarz ging es nach Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen um 17 Prozent nach unten. Nach einem schwächeren zweiten Quartal setzt das Unternehmen ein Fragezeichen hinter die Jahresziele.

Für Metro ging es dagegen 2,2 Prozent auf 13,47 Euro nach oben. Die Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung durch Equinet mit Kursziel 17 Euro. Die Analysten glauben, dass Daniel Kretinsky mit seinen Metro-Avancen eine nachhaltigere Strategie verfolgt. Spekulationen, laut denen Kretinsky die Metro-Immobilien verkaufen und zu ungünstigen Konditionen an das Unternehmen zurückleasen wolle, hält Equinet für eher unwahrscheinlich.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,8 (Vortag: 59,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,99 (Vortag: 2,33) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.494,24 -0,54% -3,28% DAX-Future 12.484,50 -0,60% -4,10% XDAX 12.488,14 -0,68% -2,90% MDAX 27.185,34 -0,37% +3,76% TecDAX 3.020,43 -0,63% +19,43% SDAX 12.593,67 -0,16% +5,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,03 79 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.