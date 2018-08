Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel im Minus beschlossen. Der Leitindex SMI hatte am Morgen bereits mit Abgaben eröffnet, sank zwischenzeitlich Richtung 9'000-Punkte-Marke und konnte sich dann ab dem Mittag wieder etwas erholen. Belastet wurde der Markt laut Händlern von den Unsicherheiten mit Blick auf die Türkei und den Handelsstreit.

Euro und Dollar hatten am Morgen zum Franken klar abgegeben. Angesichts der Währungskrisen in der Türkei und in Argentinien sei der Franken wieder als sicherer Hafen gefragt, hiess es. Bei den hiesigen Titeln kommen damit einerseits Exporteure unter Druck. Bei den Finanzwerten belasten andererseits Sorgen um mögliche Kreditausfälle. US-Konjunkturdaten wie eine höhere Inflation oder mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet konnten die Stimmung nicht drehen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,46 Prozent tiefer auf 9'042,06 Punkten (Tagestief 9'006). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,49 Prozent auf 1'479,11 Zähler ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,39 Prozent auf 10'804,66 Punkte. Von den 30 Titeln schlossen 25 im Minus und fünf im Plus.

Die schwankungsanfälligen Aryzta-Aktien (-2,9%), die Ende September ...

