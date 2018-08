Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, am kommenden Mittwoch wird es ziemlich sicher offiziell. Dann wird die Deutsche Börse nach Meinung aller Experten bekanntgeben, dass die Aktie von Wirecard in den DAX aufsteigt. Die Commerzbank wird ihren Stuhl demnach räumen müssen. Was längst klar war, ist damit letztlich auch am Frankfurter Parkett angekommen: Die deutsche Finanzbranche bewegt sich weg von ihren traditionellen Mustern hin zum Digitalisierungszeitalter, das durch innovative Fintechs geprägt wird. Nicht grundlos steht Wirecard bei den entscheidenden Kriterien (Marktkapitalisierung und Börsenumsatz) einfach wesentlich besser da als die Commerzbank (oder - was das betrifft - die Deutsche Bank).Firmenchef sieht enormes WachstumspotenzialZu verdanken hat der Anbieter von elektronischen und digitalen Zahlungslösungen diese Entwicklung den Investoren, die mit ihren Käufen dafür gesorgt haben, dass sich der Kurs von Wirecard allein seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat. Die Bewertung der Aktie erscheint auf den ersten Blick mittlerweile relativ hoch. Um das zu rechtfertigen, müssen die Gewinne in Zukunft richtig sprudeln.Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun sieht darin keine Probleme, wie sein aktuelles Statement in der F.A.Z. belegt: "Wir wollen das Bezahlen unsichtbar machen. Der Markt rund um die Digitalisierung von Zahlungsprozessen befindet sich immer noch in einer Frühphase. Etwa zwei Prozent aller Transaktionen weltweit sind heute voll digitalisiert. Dieser Markt kann sich in Zukunft verzehnfachen, vielleicht auch verdreißigfachen". ...

