US-Präsident Donald Trump wirft der chinesischen Regierung vor, Nordkorea mit Güterlieferungen zu unterstützen. Peking weist die Kritik zurück.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit über Nordkoreas Atomprogramm Chinas Umgang mit dem abgeschotteten Staat kritisiert. Zwar gehe er davon aus, dass die Regierung in Peking "riesigen Druck" auf den südlichen Nachbarn ausübe, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

Allerdings wüssten die USA, dass China Nordkorea mit "beträchtlicher Hilfe" in Form von Geld, Treibstoff, Dünger und anderen Gütern ausstatte. "Das ist nicht hilfreich!" Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums wies den Vorwurf am Donnerstag zurück: "Die verantwortungslose Verzerrung der Fakten durch die USA ist Weltklasse und wirklich nicht etwas, was der normale Mensch verstehen kann."

Die USA und China ...

