IRW-PRESS: Cartier Iron Corp.: Cartier gibt den Beginn des Diamantbohrprogramms im Big Easy Gold Gebietes bekannt

Cartier gibt den Beginn des Diamantbohrprogramms im Big Easy Gold Gebietes bekannt

Toronto, Ontario, 30. August 2018 - Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sie die Firma New Valley Drilling beauftragt hat 2Ž000 Meter Diamantbohrungen vorzunehmen, um wichtige Zielgebiete am Big Easy zu testen. Dieses Gebiet befindet sich 20 km nordwestlich der Stadt Clarenville, und ca. 200 km nordwestlich von St. John, Neufundland (Abbildung 1).

Das Big Easy Gebiet verfügt über ein ausgedehntes, aber noch wenig erforschtes epithermales Goldsystem mit geringer Sulfidierung, das an einer markanten Grenze zwischen vulkanischen und sedimentären Gesteinen in der neoproterozoischen Avalon Zone auftritt. Die im Winter 2018 durchgeführte Studie "Induced Polarization / Resitivity" (IP/Res) zeigte eine vier Kilometer lange "Chargebility Anomalie, die sich von den Big Easy bis zu den ET-Vorführungen erstreckte. Diese Anomalie ist Richtung Norden und Süden entlang des Gesteinsverlaufes offen (siehe Pressemitteilung vom 1. Mai 2018 und Abbildung 2).

Das Bohrprogramm wird sich anfangs auf die 3 Hauptzielgebiete, die durch die IP/Res Untersuchung vorab erforscht wurde, fokussieren (siehe Abbildung 2):

1. Eine Bohrung testet die Ausdehnung der "Chargebility Anomalie am Big Easy. Historische Bohrungen wiesen bereits 6,05 g Au / t über 1,5 m (Bohrung BE-11-13) und 7,65 g Au / t über 1,0 m (Bohrung BE-11-07) innerhalb der flacheren Teile dieser Anomalie nach.

2. "Chargebility und "Resistivity Gebiete in der Central Anomalie. Es sind hier 3 Bohrungen geplant, um den Querschnitt der Anomalie zu testen sowie die umliegenden Zonen.

3. 3 weitere Bohrungen sind geplant, um den Querschnitt der West Anomalie zu testen, ähnlich der geplanten Bohrungen in der Central Anomalie.

Tom Larsen, President & CEO von Cartier Iron Corp. sagte dazu: Wir freuen uns, mit diesem Bohrprogramm ein umfangreiches Zielgebiet testen zu können. Diese Bohrungen werden einen ersten Test der wichtigsten Anomalien liefern und unserem technischen Team wichtige Informationen liefern, um die Mineralisierung mit der geophysikalischen Reaktion in Beziehung zu setzen.

Im Vorfeld der Bohrungen schloss Cartier Iron ein geologisches Kartierungsprogramm für die Claims des Unternehmens südlich der Big Easy und ET-Vorkommen ab. Das ET-Gebiet erfordert weitere IP/Res-Vermessungen im Süden, gefolgt von Bohrtests im Winter aufgrund der Zugänglichkeit. Einzelheiten zu allen historischen Explorationen, Bohrungen und Ergebnissen sind im technischen Bericht National Instrument 43-101 ("NI 43-101") über die von Mercator Geological Limited für Cartier Iron am 5. Juni 2018 erstellte Liegenschaft Big Easy dokumentiert Bericht ist verfügbar unter Cartier Iron Filings auf SEDAR (www.sedar.com).

Abbildung 1: Karte mit den Claims Grenzen und IP / Res-Anomalien des Big Easy-Gebietes, Thorburn Lake Gebiet, in der Nähe von Clarenville, Neufundland.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44441/Presse Mitteilung Cartier 180830b.001.jpeg

Abbildung 2: Karte mit umfangreicher Chargeability Anomalie und geplantem Bohrprogramm, Big Easy Gebiet, Neufundland

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44441/Presse Mitteilung Cartier 180830b.002.jpeg

Qualified Person

Dr. Bill Pearson, P.Geo., eine "Qualified Person" gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Cartier Iron Corporation

Cartier Iron ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung bedeutender Eisenerzvorkommen in Quebec und eine potenziell bedeutende Goldliegenschaft in der Provinz Neufundland und Labrador konzentriert. Die Eisenerzprojekte des Unternehmens umfassen eine Beteiligung von 55% an der Gagnon Holdings in der südlichen Region Labrador Trough im Osten von Quebec. Das Goldprojekt Big Easy befindet sich im epithermalen Goldgürtel der Burin Peninsula in der Avalon Zone im Osten von Neufundland.

Weitere Informationen zu Cartier Iron finden Sie auf unserer Website unter: http://www.cartieriron.com

Haupthandelsplatz: Candian Securties Exchange (CSE)

Symbol CFE

ISIN CA1467611010

WKN A1KB3FK

Für weitere Informationen kontaktieren:

Thomas Larsen, C.E.O. oder Jorge Estepa, Vizepräsident unter (416) 360-8006 oder E-Mail an: info@cartieriron.com

Dieser Text wurde aus dem englischen Originaltext übersetzt. Maßgebend ist der Originaltext.

Die CSE hat die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung nicht überprüft und übernimmt auch keine Verantwortung dafür. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können ".

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14676 11010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA1467611010

AXC0245 2018-08-30/18:38