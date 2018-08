Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -0,19% auf 75,28, davor 8 Tage im Plus (13,79% Zuwachs von 66,28 auf 75,42), Andritz -0,58% auf 51,5, davor 4 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 50,6 auf 51,8), ATX Prime -0,33% auf 1673,89, davor 4 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 1658,99 auf 1679,51), ATX -0,4% auf 3318,04, davor 4 Tage im Plus (1,24% Zuwachs von 3290,67 auf 3331,33), SW Umwelttechnik -0,8% auf 12,4, davor 4 Tage im Plus (34,41% Zuwachs von 9,3 auf 12,5), Verbund +2,78% auf 34,8, davor 4 Tage im Minus (-1,86% Verlust von 34,5 auf 33,86), Erste Group -1,39% auf 34,86, davor 3 Tage im Plus (1,73% Zuwachs von 34,75 auf 35,35).BA Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: SBO (2 Plätze gutgemacht, von 7 auf 5); dazu, AT&S (+2, von 12 auf 10), Porr (-2, von 10 auf 12), Uniqa...

