Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.430,99 -0,73% -2,08% Stoxx50 3.071,61 -0,39% -3,34% DAX 12.494,24 -0,54% -3,28% FTSE 7.516,03 -0,62% -1,42% CAC 5.478,06 -0,42% +3,12% DJIA 26.012,60 -0,43% +5,23% S&P-500 2.905,27 -0,30% +8,66% Nasdaq-Comp. 8.103,97 -0,07% +17,39% Nasdaq-100 7.663,67 +0,05% +19,81% Nikkei-225 22.869,50 +0,09% +0,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,04 +80

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,79 69,51 +0,4% 0,28 +18,9% Brent/ICE 77,45 77,14 +0,4% 0,31 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,62 1.206,60 -0,6% -6,99 -7,9% Silber (Spot) 14,56 14,76 -1,3% -0,20 -14,0% Platin (Spot) 793,50 798,50 -0,6% -5,00 -14,6% Kupfer-Future 2,68 2,71 -1,1% -0,03 -19,7%

Die Ölpreise zeigen weiter Stärke. Jüngster positiver Impulsgeber waren gesunkene US-Öllagerbestände, über die am Mittwoch berichtet wurde. Daneben stützen weiter die US-Sanktionen gegen den Iran, die für weniger iranisches Öl auf dem Weltmarkt sorgen. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI stieg kurzfristig über 70 Dollar, aktuell liegt er mit einem Tagesgewinn von 0,5 Prozent wieder knapp darunter. - Der Goldpreis fällt um 0,7 Prozent auf 1.197 Dollar. Er wird gedrückt vom festeren Dollar, weil er Goldkäufe für Akteure aus dem Nichtdollarraum verteuert.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Die mehrtägige Rally mit immer neuen Rekordhochs an der Wall Street kommt am Donnerstag leicht ins Stocken. Die Blicke vieler Teilnehmer gehen in Richtung Schwellenländer, wo viele Währungen stark unter Druck stehen. Besonders Argentinien sorgt für Gesprächsstoff. Die Konjunkturdaten des Tages haben derweil keine neuen Erkenntnisse gebracht und spielen keine Rolle. Gestützt wird der Aktienmarkt weiter von der Hoffnung, dass der Handelskonflikt in Nordamerika zwischen den alten Nafta-Partnern USA, Mexiko und Kanada beigelegt wird. Die Amazon-Aktie hat erstmals in ihrer Geschichte die 2.000-Dollar-Marke überwunden. Im Tageshoch war sie gut 2.025 Dollar wert, aktuell wird sie mit 2.018,22 Dollar gehandelt, 1,0 Prozent höher als am Vortag. Da hatte die Aktie dank einer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.500 Dollar von Morgan Stanley um über 3 Prozent zugelegt. Die US-Modekonzern Abercrombie & Fitch hat zwar beim Gewinn überzeugt, die Erwartungen beim Wachstum im zweiten Geschäftsquartal jedoch verfehlt. Die Aktie fällt darauf um 15 Prozent weit zurück. Salesforce verlieren 2,3 Prozent. Mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat der Anbieter von gewerblichen Cloud-Lösungen die Erwartungen des Marktes zwar übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Prognosen zurück. Ciena legen um gut 13 Prozent zu, nachdem der Anbieter von Telekommunikationstechnik überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die Krisenstimmung hat wieder Einzug an Europas Börsen gehalten. Sorgen bereitete den Anlegern die am Horizont aufziehende Schwellenländer-Krise. "Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging-Markets-Krise wird, wird immer größer", sagte QC-Stratege Altmann. Laut Moody's müssen türkische Banken in den kommenden zwölf Monaten 77 Milliarden Dollar refinanzieren. Nicht angetan die Stimmung zu heben waren Medienberichte, laut denen der stellvertretende türkische Zentralbankgouverneur, Erkan Kilimci, vor dem Rücktritt steht. Dass sich der DAX von seinen Tiefs bei 12.400 Punkten lösen konnte, lag an positiven Nachrichten im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Vor dem Handelsausschuss des Europäischen Parlaments erklärte EU-Kommissarin Cecilia Malmström, dass Brüssel grundsätzlich bereit sei, die Einfuhrzölle auf Industriegüter, darunter auch Autos, komplett zu streichen. Daimler und VW verloren leicht, hielten sich damit aber besser als der Gesamtmarkt. Air France-KLM brachen um 7,1 Prozent ein, nachdem Aussagen aus Gewerkschaftkreisen auf eine weitere Verschärfung des Tarifkonflikts und mögliche Streiks hindeuten. In Paris zogen Bouygues dagegen um 4,4 Prozent an. Händler verwiesen auf die Geschäftszahlen, die unter anderem einen weiteren Margenanstieg des Mischkonzerns ausweisen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.58 Mi, 17.45 % YTD EUR/USD 1,1647 -0,53% 1,1687 1,1700 -3,1% EUR/JPY 129,48 -1,03% 130,50 130,78 -4,3% EUR/CHF 1,1307 -0,53% 1,1353 1,1384 -3,5% EUR/GBP 0,8963 -0,27% 0,8980 0,8994 +0,8% USD/JPY 111,17 -0,51% 111,65 111,79 -1,3% GBP/USD 1,2995 -0,26% 1,3017 1,3007 -3,8% Bitcoin BTC/USD 6.897,14 -2,3% 6.997,31 7.054,38 -49,5%

Der argentinische Peso bricht erneut dramatisch ein um über 20 Prozent auf 40,90 je US-Dollar. Er wird auch nicht gestützt davon, dass die Notenbank des Landes den Leitzins von 45 auf 60 Prozent massiv erhöht hat. Im Sog des Peso wertet der brasilianische Real um gut 4 Prozent ab, der mexikanische Peso um knapp 1 Prozent. Mit dem südafrikanischen Rand verliert eine weitere Schwellenlandwährung fast 3 Prozent. Schwache heimische Währungen bringen die in Dollar verschuldeten Schwellenländer in die Bredouille und könnten eine globale Krise auslösen. Verschärft wurde die Währungskrise davon, dass Argentinien mit einem Hilfeersuchen an den Internationalen Währungsfonds (IWF) herangetreten ist. Die türkische Lira nähert sich derweil ihrem Allzeittief; der Dollar verteuert sich um knapp 5 Prozent auf 6,75 Lira. Einem Bericht zufolge steht der stellvertretende türkische Zentralbankgouverneur vor dem Rücktritt. Bei den großen Währungspaaren zieht der Dollar zum Euro kräftig an, während er gleichzeitig zum Yen nachgibt. Hier sprechen Marktteilnehmer von Fluchtbewegungen in sichere Häfen. Der Euro dürfte unter anderem darunter leiden, dass die Finanzpolitik in Italien wieder zunehmend kritisch gesehen wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen ist die Luft nach einer Woche steigender Kurse an den meisten Handelsplätzen endgültig raus gewesen - die Kurse sanken auf breiter Front. Bereits seit Tagen war ein nachlassender Schwung zu beobachten. Auffallend ist, dass die Indizes in Asien den von einem Rekord zum nächsten eilenden US-Börsen nicht mehr folgen. Laut Händlern ist ein Innehalten angesichts fehlender Impulse durchaus nachvollziehbar, denn die nächste Woche dürfte ereignisreich werden mit Notenbanksitzungen und wichtigen Konjunkturdaten. Allerdings richtet sich der Blick auch auf eine möglicherweise drohende Krise von Schwellenländern angesichts weiter fallender Währungen. Die Türkei und Argentinien wurden als aktuelle Krisenherde genannt. Die chinesischen Börsen blieben der Ausreißer mit besonders heftigen Abgaben. Laut den Analysten von Goldman Sachs belasteten die jüngsten Wertverluste des Renminbi die Aktienmärkte im chinesischen Kernland wie auch in Hongkong. In Hongkong verbuchte der Automobilkonzern BYD einen 72-prozentigen Ergebnisabsturz im ersten Halbjahr und deutete weitere Schwierigkeiten an. Die Titel gaben um 2,8 Prozent nach. Auch in Tokio erlahmte die Dynamik, allerdings verbuchte der Nikkei-225 den achten Tag in Folge Aufschläge und stemmte sich damit gegen den Negativtrend der Region.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer erhält US-FDA-Zulassung für Jivi zur Blutungs-Prophylaxe

Bayer hat von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für das neue Produkt Jivi zur Behandlung von Blutungen erhalten. Jivi darf in den USA zur routinemäßigen Prophylaxe von Blutungen bei der erblichen Gerinnungsstörung Hämophilie A eingesetzt werden. Die Zulassung gilt für bereits vorbehandelte Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, teilte der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern mit.

S&P stuft Schaeffler auf BBB- hoch; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) gesteht dem Autozulieferer Schaeffler eine höhere Bonität zu. S&P hat das Rating um eine Stufe auf BBB- erhöht. Schaeffler erhält damit das begehrte Investment-Grade-Rating und gilt nicht mehr als spekulative Anlage. Der Ausblick ist stabil.

NordLB baut Problemkredite weiter ab und spricht mit Investoren

Die kriselnde NordLB hat in der ersten Jahreshälfte 2018 ihre Problemkredite in der Schiffsfinanzierung weiter reduziert. Die Landesbank bekräftigte zwar, für das Gesamtjahr einen Gewinn anzustreben, allerdings hält das Institut eine "verlässliche" Prognose zum Jahresergebnis im Moment für nicht möglich. Das Spitzeninstitut der Sparkassen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern braucht dringend frisches Kapital.

Abercrombie & Fitch verfehlt Wachstumserwartungen

Die US-Modekonzern Abercrombie & Fitch hat zwar beim Gewinn überzeugt, die Erwartungen beim Wachstum im zweiten Geschäftsquartal jedoch verfehlt. Die Aktie fällt vorbörslich um mehr als 8 Prozent. Der Nettoverlust reduzierte sich in den drei Monaten zum 4. August auf 3,9 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust bei 15,5 Millionen Dollar gelegen.

Electronic Arts verschiebt Start von "Battlefield V" - Ausblick gesenkt

