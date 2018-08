Safenwil (ots) -



Seit der ersten Austragung 2013 diente der Design Award als

Plattform für aufkommende Designer aus der ganzen Welt etwas zu

kreieren, das eine bessere Zukunft für alle ermöglicht. Der jährlich

ausgetragene Event zog tausende von kreativen Talenten an die danach

strebten, den begehrten Award für ihr Werk zu gewinnen.



Die Welt durch Design zu verbessern war immer das Ziel des Lexus

Design Awards. In seiner nunmehr siebten Austragung wird diese

Direktive mit «Design for a better Tomorrow» noch klarer.



Die nächste Generation von Designern wird sich Gedanken machen

müssen, wie ihre kreativen Ansätze mit den drei, für Lexus

fundamentalen Prinzipien «Antizipieren», «Innovieren» und

«Faszinieren», vereinigt werden können. Zudem müssen die

Designvorschläge die Bedürfnisse der Gesellschaft von Morgen

vorwegnehmen.



Die Teilnehmer des Lexus Design Awards müssen innovative Designs

entwickeln welche frische, einfallsreiche Lösungen offenbaren.

Gleichzeitig sollen die Ideen und Designs das Publikum und die

angesehene Jury miteinbinden und fesseln.



Die sechs Finalisten werden anfangs 2019 veröffentlicht. Die

Juroren und die Mentoren des Awards werden bereits im Herbst 2018

bekannt gegeben. In der Vergangenheit waren Grössen wie Sir David

Adjaye, Snarkitecture und Formafantasma Mitglieder der Jury,

respektive Mentoren der Finalisten.



Die Jury wird die sechs besten Ideen auswählen, damit

anschliessend funktionsfähige Prototypen entwickelt werden können.

Das Produktionsbudget beträgt dabei 3 Millionen Yen, was etwas mehr

als CHF 25'000.-- entspricht. Alle Finalisten werden dabei von

renommierten Mentoren unterstützt. Die Prototypen werden bei der

Milan Design Week 2019 präsentiert und kämpfen um den Gewinn des

begehrten Grand Prix.



Anmeldungen für den Lexus Design Award 2019 werden ab sofort bis

zum 28. Oktober 2018 entgegengenommen. Zusätzliche Informationen sind

unter www.LexusDesignAward.com verfügbar.



