Zürich (ots) - Der Lebensmittel-Lieferant Gustav Gerig AG hat die

Migros informiert, dass Kleinstelemente von Glas in die «Nissin Cup

Noodles Spicy» gelangt sein können. Die Migros, sowie auch Migrolino

führen dieses Produkt im Sortiment und sind somit von diesem Rückruf

auch betroffen. Die Kunden werden gebeten, die betroffenen Produkte

nicht zu konsumieren und in die Filiale zurück zu bringen.



Hier finden Sie die Eckdaten:



Name: Nissin Cup Noodles

Geschmack: Spicy

Artikelnummer: 158502900000

Mindestens haltbar bis: 01.2019 bis 06.2019

Verkaufspreis: 2.40 CHF

Art der Gefahr: Glasstückchen im Produkt

Mögliche Konsequenz: Verletzungsgefahr

Massnahmen: Produkt nicht konsumieren



Die Migros bittet alle Kundinnen und Kunden, das Produkt in eine

Migros-Filiale zurückzubringen, wo der Kaufpreis rückerstattet wird.



Für weitere Auskünfte hat die Gustav Gerig AG eine

Hotline-Telefonnummer eingerichtet: 044 444 33 33 eingerichtet.



Ein druckfähiges Produktfoto kann unter folgendem Link

heruntergeladen werden:

http://media.migros.ch/images/2018/cupnoodlesspicy.jpg



