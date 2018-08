Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche HVPI-Inflation lässt im August spürbar nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im August überraschend deutlich nachgelassen. Wie das Statistischen Bundesamts (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 1,9 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,0 Prozent Inflation prognostiziert.

Hufeld signalisiert Banken vor Brexit Flexibilität

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzagentur (Bafin), Felix Hufeld, hat den Banken angesichts des nahenden EU-Austritts Großbritanniens eine gewisse Flexibilität signalisiert, sollte es zu einem ungeordneten Brexit kommen. Beim Bankengipfel des Handelsblatts machte Hufeld deutlich, dass im Zweifelsfall Finanzstabilität vor blinder Regelbefolgung geht.

Merkel setzt Westafrika-Reise mit Besuch in Ghana fort

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Westafrika-Reise am Donnerstag mit einem Besuch in Ghana fortgesetzt. Auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Accra wurde die Kanzlerin mit militärischen Ehren und 21 Salutschüssen vom ghanaischen Vizepräsidenten Mahamudu Bawumia empfangen. Auf dem Besuchsprogramm standen außer einem Gespräch mit Staatschef Nana Akufo-Addo die Teilnahme an einem Gespräch mit in Ghana tätigen deutschen Wirtschaftsvertretern und ghanaischen Jungunternehmern.

DIHK warnt vor Ansteckung anderer Schwellenländer durch Argentinien

Der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK) hat vor einer Ansteckung anderer Schwellenländer durch die Währungskrise in Argentinien gewarnt. Das südamerikanische Land sei als G20-Mitglied strukturell bedeutend für die Weltwirtschaft, erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier gegenüber Dow Jones Newswires. "In dieser Sicht besteht aktuell sogar die Gefahr, dass die Krise Argentiniens über eine Verunsicherung der Märkte auch andere Schwellenländer erfasst", mahnte er.

BDI mahnt zu neuem Nafta-Abkommen mit Kanada

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der Gespräche über eine Neuauflage des nordamerikanischen Handelspakts dazu aufgerufen, den Nafta-Raum mit Kanada zu bewahren. "Damit der nordamerikanische Wirtschaftsraum nicht zersplittert, muss es im eigenen Interesse der USA sein, dass Kanada unbedingt Teil der Vereinbarungen wird", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

gestellt worden, nachdem es in den drei Wochen zuvor jeweils zu Rückgängen gekommen war. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 213.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 210.000 bestätigt.

US-Verbraucher steigern Ausgaben - Sparquote sinkt

Die Ausgaben der US-Verbraucher sind im Juli stärker gestiegen als ihre Einkommen. In der Konsequenz sank die Sparquote. Die Ausgaben stiegen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Plus gerechnet. Für Juni wurde die Steigerung um 0,4 Prozent bestätigt.

Argentinien stemmt sich mit Zinserhöhung gegen Peso-Verfall

Die Zentralbank Argentiniens hat den Leitzins auf 60 von 45 Prozent erhöht, um dem Verfall der Heimatwährung Peso Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig versprach die Zentralbank, frühestens im Dezember wieder an eine Zinssenkung zu denken.

Alleine am Donnerstag war der Peso zum Dollar um 8,8 Prozent gefallen. Für einen Dollar mussten 36,994 Peso bezahlt werden, zeitweise waren es sogar 39,50 Peso. Verstärkt worden war der Druck auf die argentinische Währung dadurch, dass Präsident Mauricio Macri eine schnellere Auszahlung von Hilfsgeldern des Internationalen Währungsfonds erbeten hatte.

