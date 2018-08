Greg Gibbs, Gründer & Marktanalyst bei Amplifying Global FX Capital Pty Ltd, schrieb in einem täglichen Marktkommentar, dass das Chaos rund um die Schwellenländer wieder aufgeflammt ist. Wichtige Zitate: Der CHF war der grosse Gewinner. Schon im vergangenen Monat profitierte der Swissy von der Flucht der Anleger in sichere Anlagehäfen. Es gibt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...