Hannusch Industrieelektronik könnte sich auf den Lorbeeren ausruhen. Schnell hat der Elektronikfertigungs-Dienstleister seine Nische gefunden: Sonderprozesse für die Flachbaugruppenfertigung.

Dass man sich aber im hart umkämpfen EMS-Markt stetig weiterentwickeln und anpassen muss, das hat man schnell verstanden, weshalb sich Hannusch Industrieelektronik vorausschauend dem Wandel in der elektronischen Baugruppenfertigung zu eigen machte, um auch weiterhin im Wettbewerb bestehen zu können.

Allerdings war der Start in die Selbständigkeit für Claudia Hannusch alles andere als leicht. Denn in einer von Männern dominierten Welt, musste sie, als sie vor gut 18 Jahren das Unternehmen ihrem Ehemann abkaufte, oft gegen Vorbehalte ankämpfen. Ihre Beharrlichkeit sollte sich jedoch lohnen: Heute ist Hannusch Industrieelektronik ein angesehenes Dienstleistungsunternehmen der Elektronikfertigung und produziert qualitativ hochwertige Industrieelektronik, Systeme und Sonderanlagen. Darüber hinaus kann sich die toughe Geschäftsfrau auch auf dem internationalen Parkett behaupten. Der Name Hannusch steht für Zuverlässigkeit, Termintreue, Qualität und Kompetenz. Seit nunmehr 30 Jahren greifen daher die rund165 Kunden weltweit auf das fachlich fundierte Wissen der Mitarbeiter zurück.

Motivierte Mitarbeiter und hippe Mädchenpower

Ging Claudia Hannusch mit einem kleinen Grüppchen von Mitarbeitern an den Start, kann sie nunmehr auf 60 Beschäftigte verweisen. Das kommt nicht von ungefähr: "Für mich sind unsere Mitarbeiter ein wichtiges Gut, da sie das Fundament unseres prosperienden Unternehmens bilden." Daher macht sie sich für eine kontinuierliche Weiterbildung ihrer Beschäftigten stark - auch im Hinblick darauf, dass die an eine Fertigung gestellten Anforderungen einem stetigen Wandel unterworfen sind. Mehr denn je ist eine hohe Produktqualität gefragt, die nur mit einer nicht minder hohen Fertigungsqualität und Präzision einher geht. Zuverlässigkeit ist nicht nur ein Zauberwort. Es entscheidet über das weitere Firmenbestehen.

Daher werden die Mitarbeiter mittels Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklungen gebracht. Hannusch ist nicht nur aktives Mitglied im Fachverband FED, sondern ist auch in verschiedenen Arbeitskreisen und Forschungsprojekten aktiv. Zudem hat Hannusch zusammen mit namhaften Firmen ein Qualifizierungsboard entwickelt, um auch bei kleinsten Stückzahlen die Prozesssequenz evaluieren zu können. Dadurch sei es möglich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...