Teledyne e2v

GRENOBLE, Frankreich, Aug. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --(http://www.e2v.com/), ein Unternehmen von Teledyne Technologies und ein globaler Innovator im Bereich der Bildgebungslösungen, kündigt Snappy 2 Megapixel, einen neuen CMOS-Bildsensor für das Lesen von Barcodes und andere 2D-Scananwendungen, an. Der Sensor kombiniert auf einzigartige Weise Full-HD-Auflösung, einen rauscharmen globalen 2,8 µm-Verschluss und erweiterte Funktionen für eine schnelle und wirtschaftliche Dekodierung, alles in einem kleinen optischen Format.

Von der Pixelleistung bis hin zu integrierten Echtzeitfunktionen wurde jeder Aspekt des Snappy-Sensors optimiert, um ein schnelles und genaues Scannen von 1D- und 2D-Barcodes zu ermöglichen. Dies ermöglicht es, dass Scannerplattformen eine erhöhte Produktivität und einen höheren Durchsatz in der Logistik, der Sortierung, in Einzelhandelsgeschäften und vielen anderen zugehörigen Branchen bieten können. Die Funktionen von Snappy sind auch in einer Reihe anderer Anwendungen nützlich, darunter bei Drohnen/unbemannten Luftfahrzeuge, bei der eingebetteten Bildverarbeitung, in IoT-Edge-Geräten, intelligenten Überwachungskameras und im Bereich der erweiterten/virtuellen Realität.

Gareth Powell, Marketing Manager bei Teledyne e2v, sagte: "Snappy 2M ist der erste in einer Reihe von innovativen Sensoren speziell für das Lesen von Barcodes und wurde entwickelt, um Handheld-, mobile oder feste Lesegeräte und automatische Identifikationskameras mit besserer Leistung als je zuvor auszustatten. Die neuen Sensoren verfügen über unseren patentierten Fast-Exposure-Modus, der sicherstellt, dass das erste Einzelbild korrekt belichtet wird, um eine schnellstmögliche Erkennung und Dekodierung durch das Bildverarbeitungssystem auch bei unterschiedlichen oder sich schnell ändernden Lichtverhältnissen zu ermöglichen."

Snappy 2M ist Mitglied einer wachsenden Familie von Sensoren mit identischen Software- und Hardwareanforderungen, die weitere Kosteneinsparungen ermöglichen, indem eine komplette Reihe von Scannern/Kameras mit unterschiedlichen Auflösungen aufbauend auf einem einzigen Systemdesign heraus möglich ist.

Wichtigste Funktionen:

kleines CMOS-Pixel (2,8 µm x 2,8 µm) mit rauscharmem globalen Verschluss

kleines optisches Format (1/3 Zoll) im Full HD-Format

exzellenter Rauschabstand bei schwachem Licht, spart Kosten für die Systembeleuchtung

HDR-Modi für große dynamische Szenen

Single- und Multi-ROI-Modi zur Verfolgung gemeinsamer Bildregionen

Probeexemplare und Demo-Kits sind jetzt verfügbar. Bitte besuchen Sie unsere Produktwebseite (https://www.e2v.com/products/snappy-2m/), sehen Sie sich unser Produktvideo (https://youtu.be/OXqclr-oB24) an oder kontaktieren Sie uns (https://www.e2v.com/contact-us/contact/), um weitere Informationen zu erhalten.

Über Teledyne e2v

Die Innovationen von Teledyne e2v sind führend in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Weltraum, Transport, Verteidigung und Sicherheit sowie Industrie. Der einzigartige Ansatz von Teledyne e2v besteht darin, die Markt- und Anwendungsherausforderungen der Kunden wahrzunehmen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Standard-, teilweise angepasste oder vollständig individualisierte Bildgebungslösungen anzubieten, die ihren Systemen einen Mehrwert bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.e2v.com (http://www.e2v.com/).

Über Teledyne Imaging

Teledyne Imaging ist eine Gruppe von führenden Technologieunternehmen, die ihre Geschäfte unter der Marke Teledyne betreiben. Mit ihrer einzigartigen Expertise über das elektromagnetische Spektrum hinweg und jahrzehntelanger Erfahrung bietet die Gruppe weltweit führende Fähigkeiten in der Sensorik, Signalerzeugung und -verarbeitung. Die Unternehmensgruppe liefert innovative Lösungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, raumbezogenes, maschinelles und industrielles Sehen, Medizin und Biowissenschaften, Halbleiter und Mikrosysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter teledyneimaging.com (http://www.teledyneimaging.com/home).

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Jessica.Broom@teledyne-e2v.com | + 44 (0)1245 453607