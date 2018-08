Ab 2020 könnte Chery sein Modell "Exeed" einem Bericht zufolge auch in Deutschland anbieten. In Frankfurt soll ein Entwicklungszentrum entstehen.

Der chinesische Autohersteller Chery will laut einem Medienbericht in Deutschland einen Elektro-Geländewagen auf den Markt bringen. Frühestens ab 2020 wolle man in Europa das SUV-Modell "Exeed" verkaufen, sagte der Chef des Staatskonzerns, Chen Anning, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut Vorabbericht.

Zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...