Die türkische Lira fällt zum US-Dollar den vierten Tag in Folge. Schlimmer ist jedoch, dass sich der Abwärtsimpuls heute auch noch beschleunigte. Korrekturen können zwar auftreten, sollten aber nur moderat ausfallen, so Cristian Maggio, Head of Emerging Markets Strategy bei TD Securities. Wichtige Zitate Die Lira nähert sich der kritischen Marke von ...

