Es gibt wahrscheinlich keine Wortneuschöpfung, die so sehr das Wesen der Pharmaindustrie widerspiegelt wie "frenemies", also die Kombination aus friends (Freunde) und enemies (Feinde). Dieses Wort beschreibt genau die Art von Beziehung, die ziemlich viele Pharmaunternehmen miteinander haben, darunter auch zwei der größten ihrer Art: AbbVie (WKN:A1J84E ) und Johnson & Johnson (WKN:853260). Die beiden gigantischen Medikamentenhersteller gehen bei einem der heißesten Krebsmedikamente auf dem Markt, Imbruvica, eine Partnerschaft ein. Gleichzeitig konkurrieren sie in vielen Bereichen. Doch eine der beiden Aktien, scheint genau jetzt der bessere Kauf für Investoren zu sein. Das spricht für AbbVie Der erste Grund dafür, AbbVie ...

