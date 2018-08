CUPERTINO (Dow Jones)--Apple hat am Donnerstag Einladungen zu einer Veranstaltung am 12. September am Firmensitz in Cupertino verschickt. Dabei dürfte es um die alljährlich stattfindende Präsentation neuer Produkte bzw. von Produkt-Weiterentwicklungen gehen. Wie üblich im Fokus steht dabei die nächste iPhone-Generation, daneben die Apple Watch mit einem randlosen Schirm.

Wie die Branchenseite 9to5Mac berichtet will Apple die nächste iPhone-Serie iPhone XS nennen. Außerdem wolle Apple - was weithin schon erwartet wurde - zwei Modelle mit organischen Leuchtdioden (OLED) vorstellen. Daneben erwarten Marktbeobachter weiterentwickelte Versionen des iPhone X. Laut 9to5Mac dürfte es unter anderem Gold als Farboption geben. Zu hören ist außerdem von einem günstigeren LCD-Modell. Von Apple war ein Kommentar dazu nicht zu erhalten.

August 30, 2018

