Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 35. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Amazon nimmt historische Hürde 30.08.2018, 21:05 Uhr - Die Wall Street konnte nicht an die positive Bilanz der vergangenen Tage anknüpfen. Einzelwerte indessen schon. So überschritt das Index-Schwergewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...