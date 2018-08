HANFORD (IT-Times) - Faraday Future will mit einem neuen Luxus-Crossover BMW, Daimler, Tesla und Co. herausfordern, der nun für Produktionstests präsentiert wurde. Der chinesische Elektrofahrzeug-Produzent mit Sitz in den USA stellt, nachdem er im Vorfeld eine zwei Mrd. US-Dollar schwere Finanzspritze...

Den vollständigen Artikel lesen ...