UTRECHT (Niederlande), Aug. 30, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das neuartige bispezifische Antikörpertherapeutika (Biclonics) entwickelt, gab heute bekannt, dass Dr. Ton Logtenberg, President und Chief Executive Officer, am Donnerstag, 6. September 2018, um 9:00 Uhr ET im Rahmen der 13. jährlichen Biotech-Konferenz von Citi an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Landscape in Immuno-Oncology and Bi-Specific Antibodies" (Forschungslandschaft auf dem Gebiet der Immunonkologie und bispezifischer Antikörper) teilnehmen wird.

Ein Live-Webcast der Podiumsdiskussion wird auf der Seite für Anleger auf der Website des Unternehmens, http://www.merus.nl, verfügbar sein. Eine archivierte Aufzeichnung wird 90 Tage lang zur Verfügung stehen.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Der am weitesten entwickelte bispezifische Antikörper-Produktkandidat von Merus, MCLA-128, wird in einer Kombinationsstudie der Phase II untersucht, an der zwei Patientinnengruppen mit metastasierendem Brustkrebs teilnehmen. Darüber hinaus wird MCLA-128 in einer klinischen Studie der Phase I/II für die Behandlung von Magen-, Ovarial-, Endometrium- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs getestet. Zu den weiteren Programmen in der Pipeline des Unternehmens gehören MCLA-117, das zurzeit in einer klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie untersucht wird, und MCLA-158, ein Biclonics, das in einer klinischen Studie der Phase I bei Patienten mit soliden Tumoren und einem initialen Fokus auf metastasierendem Darmkrebs untersucht wird. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Incyte Corporation entwickelt Merus darüber hinaus auch einen vorklinischen bispezifischen Antikörper, der darauf abzielt, PD-L1 und ein nicht weiter bezeichnetes zweites immunmodulatorisches Ziel zu binden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Merus: www.merus.nl.

