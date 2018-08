Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen hat den Rücktritt von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) gefordert. "Schlampige Ermittlungen, durchgestochene Akten, fatale Unterschätzung der Neonazi-Szene bei der Polizei trotz Warnungen des Verfassungsschutzes - Sachsens Innenminister Roland Wöller hat die Sicherheitsbehörden seines Landes offensichtlich nicht im Griff", sagte Dagdelen der "Bild"(Freitagsausgabe).

"Wichtig ist jetzt, dass die Sicherheit für alle Einwohner in Chemnitz rasch wiederhergestellt wird. Das geht nicht mit einem Minister Wöller." Die Grünen im Bundestag üben hingegen scharfe Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Der Bundesinnenminister gibt in Sachen Chemnitz einfach ein schlechtes Bild ab und es ist gänzlich unklar, warum es am Montag nicht möglich war, was bei jedem Drittligaspiel mit Gewaltpotential möglich ist, nämlich mit Hundertschaften der Bundespolizei die Landespolizei zu unterstützen", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der Zeitung.