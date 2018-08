Der Herausforderer des amtierenden Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) bekommt Unterstützung aus seiner Partei. Ralph Brinkhaus (CDU) sei eine "ausgezeichnete Wahl", sagte der CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch der "Bild" (Freitagsausgabe).

Michael Abercron (CDU) sprach sich für seine Kandidatur und die "Erneuerung an der Fraktionsspitze" aus. Auch CDU-Mann Sepp Müller will ihn wählen und damit "einen Generationswechsel einleiten". CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollen Kauder wieder aufstellen, berichtet die Zeitung. Der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus will aber trotzdem antreten, schreibt die Zeitung weiter.

Anders als Kauder hat Brinkhaus demnach bei den einzelnen Gruppierungen der Fraktion noch nicht für sich geworben.