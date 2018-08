Die EU will ihre Marine-Operation Sophia im Mittelmeer retten.

Im Streit um die Flüchtlingsaufnahme kämpft die EU mit Italien um die Fortsetzung ihrer Marine-Mission "Sophia" im Mittelmeer. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag beim Treffen der europäischen Verteidigungsminister in Wien, der Einsatz vor Libyen sei "entscheidend" für einen erfolgreichen Kampf der EU gegen "Schlepperbanden". Aus der offiziellen Webseite der "Operation Sophia" geht hervor, dass die Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine ein Bestandteil der Operation ist. Die Pressestelle des EU-Außenamts zitiert Mogherini: "Ich möchte diesen Punkt betonen: Der Such- und Rettungsdienst auf See ist nicht das Mandat oder das Kernproblem, das hier auf dem...

