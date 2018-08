Vegan hat starken Aufwind. Deswegen führt Albert Heijn (AH) das erste vegane Kühlregal in den Laden an dem Gelderlandplein, in Amsterdam ein. Über die nächsten vier Wochen werden bestehende und neue Pflanzenprodukte fein sortiert an einem Ort, in einem speziellen Kühlschrank zusammen präsentiert, um das vegane Kochen einfacher zu machen. Foto © Albert Heijn...

Den vollständigen Artikel lesen ...