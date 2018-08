System bietet hohe Effizienz zu niedrigeren Kosten

ExaGrid, ein führender Anbieter hyperkonvergierter Backup-Sekundärspeicherlösungen, gab heute bekannt, dass AspenTech, der Software-Anbieter für Anlagenoptimierung, seine Backup- und Wiederherstellungsumgebung global modernisiert und seine Bandbibliotheken durch disk-basierte Backup-Systeme von ExaGrid in Verbindung mit der Veeam Availability Suite ersetzt hat.

AspenTech, mit Sitz im US-amerikanischen Commonwealth of Massachusetts, ist ein führender Software-Anbieter, der die Anlagenleistung in komplexen Industrieumgebungen mit Software und Erkenntnissen optimiert, so dass diese schneller, sicherer, länger und umweltschonender laufen. Die für kapitalintensive Branchen bestimmten integrierten Lösungen des Unternehmens optimieren Anlagen im Design, Betrieb und Instandhaltungszyklus, wobei wissensbasierte Aufgaben automatisiert und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufgebaut werden.

Die Migration der Backup-Dateien von den Quantum-Bandbibliotheken und Dell EMC NetWorker auf ExaGrid und Veeam hat zahlreiche erhebliche Verbesserungen für AspenTech in der Umgebung für Datensicherung und -wiederherstellung mit sich gebracht, beispielsweise:

Reduzierung von Backup-Speicherkosten und damit verbundener Aufwendungen

Verkürztes Backup-Fenster (z. B. von 24 Std. auf 1 Std.)

Schnelle und problemlose VM- und Datenwiederherstellung mit verbesserten IT-Reaktionszeiten für Nutzer

Die Einführung der Datendeduplizierung in die Umgebung bei AspenTech hat die Backup-Speicher durch geringere Datengrundfläche maximiert. "Deduplizierung hat die Probleme beseitigt, die uns oft Kopfschmerzen verursacht haben", erklärte Richard Copithorne, Principal Systems Administrator bei AspenTech. "Wenn ich mir unsere Umgebung allein am Hauptsitz anschaue, dann erzielen wir eine fabelhafte Deduplizierung, was uns beträchtliches Geld auf der Disk spart, und wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass der Speicher demnächst voll sein könnte."

Die neuen Backup-Lösungen waren auch mit erheblichen Auswirkungen auf die jede Nacht auszuführenden Sicherungsaufgaben bei AspenTech verbunden. "Wir können unsere gesamte Umgebung am Hauptsitz innerhalb von vier Stunden sichern und in einigen unserer internationalen Niederlassungen dauert der gesamte Vorgang nur eine Stunde. Mit einem Band dauerte die volle Sicherung einer VM mitunter 24 Stunden, aber nun sind wir in der Lage, ExaGrid und Veeam zur Sicherung derselben Datenmenge innerhalb einer Stunde zu nutzen, und das schließt auch die Deduplizierung ein", so Copithorne.

Und zusätzlich zur Datenverringerung und den verbesserten Backup-Fenstern wurde auch die Datenwiederherstellung zu einem schnellen und effizienten Vorgang. Nach Angaben von Copithorne besteht einer der bedeutsameren Vorteile der Nutzung von ExaGrid mit Veeam in der Fähigkeit, eine VM fast sofort mit wenigen Klicks zu erstellen, und eine sofortige VM-Wiederherstellung oder Erstellung eines Klons ist "erstaunlich einfach". Die Wiederherstellung einzelner Dateien von einem Band, die früher bis zu einer Stunde gedauert hat, braucht jetzt nur zehn Minuten, so dass die IT-Abteilung erheblich schneller auf Nutzeranfragen reagieren kann.

Wie die meisten anderen Organisationen, die noch Bandbibliotheken einsetzen, fanden die IT-Mitarbeiter von AspenTech den Sicherungs- und Wiederherstellungsprozess sehr zeitraubend, und dieser hielt sie von anderen wichtigen IT-Initiativen ab. Die mithilfe der Systemleistung und Zuverlässigkeit erzielten Effizienzgewinne entlasten Copithorne von der tatkräftigen Mitwirkung, was er als sehr vorteilhaft empfindet.

"Wir finden es unglaublich einfach, unsere Backups in der ganzen Welt von einer einzigen Glasscheibe aus zu verwalten", so Copithorne weiter. Der Kunden-Support von ExaGrid sei einzigartig in seinem Ansatz, im Vergleich zum Branchenstandard. "Da ich mit Anbietern wie HP und Dell EMC zusammengearbeitet habe, kann ich aus Erfahrung sprechen und deren Kundendienst ist keineswegs so optimiert wie bei ExaGrid. Wenn ich Unterstützung brauche, erhalte ich im typischen Fall eine Antwort innerhalb einer halben Stunde. Und dank des automatisierten Benachrichtigungssystems von ExaGrid nimmt mein Support-Techniker mit mir Kontakt auf und weiß gewöhnlich noch vor mir, was los ist!"

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte von AspenTech, um mehr über die Erfahrungen des Unternehmens mit ExaGrid zu hören.

ExaGrid veröffentlichte über 360 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Diese Berichte verdeutlichen die Zufriedenheit der Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch "einfach funktioniert".

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, so dass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder nehmen Sie bei LinkedIn mit uns Verbindung auf. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

