PIR Equities, eine im Belegschaftsbesitz befindliche Private-Equity-Gesellschaft mit Ausrichtung auf opportunistische wertbasierte Investitionen, ist, was die Zukunft der Blockchain-Technologie angeht, optimistisch.

Private equity group 'PIR Equities' investing in blockchain. (Graphic: Business Wire)

Die 2008 von Joseph Aaron Horowitz und Oded "O.D." Kobo gegründete Gesellschaft verwaltet ein vielfältiges Portfolio im Wert von 650 Mio. US-Dollar, das Beteiligungen an Immobilien, Wertpapieren, Technologie und Besitz an tätigen Unternehmen umfasst.

PIR Equities hat sich dazu verpflichtet, 50 Mio. US-Dollar im Laufe der nächsten 12 Monate in Blockchain-Technologie-Unternehmen zu investieren. Die Gesellschaft plant, Blockchain-Entrepreneure und die Blockchain-Community, die mit dem Ideal der Offenheit und Dezentralisierung ins Leben gerufen wurde, zu unterstützen. In einem neueren Bericht an die Mitarbeiter des Unternehmens schreibt der Managing Partner Joseph Aaron Horowitz: "Wir sind in das Zeitalter der digitalen Wirtschaft eingetreten und die Blockchain hat heute dieselbe Bedeutung wie vor 25 Jahren das Internet. Für diese junge Technologie gibt es zahlreiche Anwendungen und je mehr wir bei dieser Technologie mitwirken, desto mehr Möglichkeiten haben wir zu versuchen, diese effektiv zum Einsatz zu bringen. Als eine Gesellschaft, die auf langfristige Investitionen ausgerichtet ist, ist es für uns ein Muss, bei dieser Entwicklung dabei zu sein."

In einem Interview mit der South China Morning Post, sagte der PIR Equities-Mitgründer O.D. Kobo: "Ich bin seit Langem schon ein Befürworter der Blockchain-Technologie und habe seit 2016 selbst in verschiedene digitale Währungen, darunter Bitcoin und Ethereum, investiert. Ich freue mich sehr, dass es mir schließlich gelungen ist, meine übrigen Partner und den Investitionsausschuss bei PIR davon zu überzeugen, in diesen Bereich einzutreten."

Joseph Aaron Horowitz ist der Managing Partner bei PIR Equities und ein Mitglied des Investitionsausschusses. Bevor er sich 2008 PIR Equities anschloss, bekleidete Horowitz verschiedene Führungspositionen bei Goldman Sachs. Auch war er ein Mitglied der Financial Institutions Group bei Morgan Stanley und fungierte dort als Senior Analyst.

Oded "O.D." Kobo ist ein versierter Internet-Entrepreneur und Geschäftsmann mit Ausstiegen aus Technologie-Investitionen im Laufe des letzten Jahrzehnts in Höhe von über 250 Mio. US-Dollar. Kobo ist ein Mitgründer von PIR Equities und hat bei der Beschaffung von Kapital in Höhe von fast 1,1 Mrd. US-Dollar für verschiedene Startups, Immobilienanlagegruppen und Private-Equity-Fonds mitgewirkt. Als passionierter Start-up-Investor und Mentor ist Kobo Board-Mitglied bei über 30 Unternehmen.

