Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) hat heute eine geplante Telefonkonferenz für Montag, 29.

Oktober 2018, um 8:30 Uhr (Eastern Time) angekündigt. Anlässlich

dieser Telefonkonferenz sollen die Ergebnisse des am 30. September

2018 endenden dritten Geschäftsquartals des Unternehmens diskutiert

werden. Die Telefonkonferenz wird der Öffentlichkeit zugänglich sein.



Um an dieser öffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen

Sie bitte ungefähr 10 Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an,

von der aus Sie zur Weatherford-Telefonkonferenz weitergeleitet

werden. Die Zentrale erreichen Sie entweder unter 866-393-8572 oder

unter 706-643-6499, falls Sie aus dem Ausland anrufen. Das Passwort

hierfür lautet "Weatherford". Eine Aufzeichnung wird bis zum 8.

November 2018, 17.00 Uhr, verfügbar sein. Die Nummer für die

Aufzeichnung lautet 855-859-2056; internationale Anrufer wählen bitte

404-537-3406. Der Pass-Code für diese Aufzeichnung lautet 3993477.



Ein Webcast zur Telefonkonferenz und zur Aufzeichnung wird von der

West Corporation zur Verfügung gestellt und ist über die

Weatherford-Website unter https://www.weatherford.com/en/investor-rel

ations/conference-call-details/ abrufbar. Die Telefonkonferenz und

deren Aufzeichnung können Sie durch Klicken auf den MP3-Webcast-Link

abrufen. Für den Webcast ist der Microsoft® Windows Media Player

erforderlich. Sollten Sie während der Ausstrahlung auf Probleme

stoßen, senden Sie bitte eine E-Mail an

streetevents@streetevents.com.



Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im

Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen,

Technologien und Dienstleistungen für die Erdöl- und Gasindustrie

bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Ländern tätig und

verfügt über ein Netzwerk von rund 740 Standorten, unter anderem für

Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie

Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 28.600 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.weatherford.com

oder verbinden Sie sich mit Weatherford via LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp).



Kontaktpersonen: Christoph 713.836.4615

Bausch

Executive

Vice

President

und Leiter

Finanzen

(CFO)

Karen 713.836.7430

David-Grün

Senior Vice

President,

Stakeholder

Engagement

und Chief

Marketing

Officer



