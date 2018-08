OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Düngemitteln, wird die Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 am Freitag, den 7. September 2018 veröffentlichen. Die Ergebnisse werden Inhabern von Anleihen des Unternehmens, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Marktmachern auf dem OCP Intralinks-Portal ab 9 Uhr EDT bzw. 14 Uhr Ortszeit (Marokko/London) zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsleitung von OCP wird die Ergebnisse des zweiten Quartals 2018 am Freitag, den 7. September 2018 um 10 Uhr EDT bzw. 15 Uhr Ortszeit (Marokko/London) in einer Telekonferenz erörtern, an der Inhaber von Anleihen des Unternehmens, qualifizierte institutionelle Käufer, Wertpapieranalysten und Marktmacher teilnehmen können.

Teilnahmeberechtigte Interessenten, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal angemeldet haben, können sich diesbezüglich mit der Abteilung für Investorbeziehungen in Verbindung setzen und eine E-Mail an g.laraki@ocpgroup.ma senden.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ocpgroup.ma.

