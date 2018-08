Japans Industrie hat den dritten Monat in Folge ihre Produktion gedrosselt. Indonesiens Zentralbank hat inmitten der türkischen Währungskrise massiv am Devisen- und Anleihenmarkt interveniert.

Japans Industrie hat den dritten Monat in Folge ihre Produktion gedrosselt. Die Firmen stellten im Juli 0,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie aus Daten der Regierung vom Freitag hervorgeht. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen ein Plus von 0,2 Prozent erwartet nach einem Rückgang von 1,8 Prozent im Juni. Für die kommenden Monate sind die Aussichten jedoch ...

