"Mannheimer Morgen" zu Lage in Venezuela:

"Gelöst werden kann die Krise nur durch einen politischen Neuanfang in Caracas, der den Menschen wieder Mut macht und eine Perspektive gibt. Das ist die einzige Hoffnung: Eine neue kompetente Regierung könnte das ölreichste Land in absehbarer Zeit wieder gesunden lassen, die Mittel wären mittelfristig da. Doch Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat bereits bewiesen, dass ihn hunderte Tote bei oppositionellen Protesten ebenso wenig interessieren, wie das eigene Volk, das zu Tausenden wegläuft. So nimmt das Unheil unaufhaltsam seinen Lauf."/al/DP/he

AXC0016 2018-08-31/05:35