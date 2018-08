"Südwest-Presse" zu EU-Mission "Sophia":

"Salvini ist die treibende Kraft in Italien. Salvini will die italienischen Häfen für die Schiffe der EU-Mission schließen, wenn diese nicht auch die Häfen anderer Mittelmeeranrainer anlaufen dürfen. Im Stil zwar unangemessen, hat Salvini allerdings insofern Recht, als die EU sich endlich auf ein Verfahren einigen muss, das eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in der Gemeinschaft vorsieht und nicht jene Länder allein lässt, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen. Es deutet sich Bewegung in dieser Frage an. Aber noch kommt sie zögerlich."/al/DP/he

AXC0018 2018-08-31/05:35