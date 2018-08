"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Zuwanderung:

"Der knappe Satz war fast schon vergessen - und manchem war das auch ganz recht. Das "Wir schaffen das!" der Bundeskanzlerin ist für die einen längst selbstverständliches Motto beim praktischen Umgang mit der Zuwanderung nach Deutschland geworden. Ob "wir" es schaffen, Gesellschaft und Staat in den veränderten Zeiten freiheitlich zu halten und zugleich robuster zu machen, hängt auch davon ab, ob es dieses "wir" noch gibt. Oder ob die Sorgen, Ängste oder schlichte Interessen Einzelner mit Gewalt nach vorn drängen und alles andere niedertrampeln. Die Nachkriegs-Demokratie rutscht in diesen Fragen in eine Bewährungsprobe. Es ist nicht die erste, aber die größte."/al/DP/he

