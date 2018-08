Bundesbank-Chef Weidmann will neuer EZB-Chef werden - entsprechend groß war die Aufregung, als Kanzlerin Merkel sich kürzlich dagegen stellte. Doch am Ende tut sie Deutschland damit vielleicht gar einen großen Gefallen.

In den vergangenen Tagen war die Aufregung groß, denn es sickerte durch, dass die Bundesregierung möglicherweise nicht mehr mit Priorität das Ziel verfolgt, einen deutschen Kandidaten als Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) durchzusetzen. Stattdessen soll die Personalie des Präsidenten der Europäischen Kommission der Bundesregierung wichtiger sein.

Schon das zweite Mal habe sich Bundeskanzlerin Angela Merkel damit gegen einen Bundesbankpräsidenten gestellt, argumentieren manche Kritiker. Offenbar wolle man im Kanzleramt keine normalisierte Geldpolitik, sondern könne gut mit der Enteignung der Sparer zugunsten eines hohen Finanzspielraumes des Bundes leben. In der Tat betreibt die EZB seit Jahren eine Enteignung der Sparer zugunsten der Staatshaushalte, die sozusagen über den Umweg Europäische Währungsunion eine recht ansehnliche Inflationssteuer erheben, ohne dass tatsächlich eine hohe Inflation nötig wäre. Es ist auch richtig, dass diese unselige Mischung aus Geldpolitik und Fiskalpolitik langfristig die marktwirtschaftliche Ordnung gefährdet.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass sich viele - nicht nur deutsche - Beobachter wünschen, dass die EZB von einem geldpolitischen Falken geleitet wird, der die Zinswende einleiten soll und dafür sorgen soll, dass der Preis für die Zeit wieder positiv wird, so dass wirtschaftliches Handeln sowohl der Privaten als auch des Staates wieder an den langfristigen Opportunitäten ausrichtet. So gesehen müsste man die Kehrtwende der Bundesregierung als Verrat ansehen.

