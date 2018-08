Interne E-Mails belasten den Zulieferer Bosch im Abgasskandal. Seine Ingenieure wussten offenbar früh von den illegalen Manipulationen - und machten mit.

Der hochrangige Manager aus der Motorenentwicklung von VW weiß 2006 genau, worum es geht. Über die Manipulationssoftware, die knapp ein Jahrzehnt später den VW-Abgasskandal auslösen sollte, schreibt er per E-Mail an Kollegen: Wenn die Akustikfunktion (ein Tarnname für die Manipulationssoftware) benutzt werde, dann "sollte sie so aussehen, dass wir nicht erwischt werden." Selbst Wettbewerber sollten die Software nicht entdecken können, außerdem solle sie "physikalisch argumentierbar" sein. Derzeit sei die Software zwar noch entdeckbar, das Projekt erschien dem Manager aber dennoch auf gutem Weg. Der entsprechende Arbeitsauftrag sei bei Bosch "eingereicht", schreibt er weiter.

Die E-Mail hat das Potenzial, Deutschlands größten Zulieferer gewaltig unter Druck zu bringen. Das Schreiben und weitere Dokumente und Recherchen legen nahe, dass Bosch tiefer in den Abgasskandal verstrickt war als bisher bekannt. Offenbar haben Angestellte des Konzerns die Abschaltfunktion über Jahre mit großer Selbstverständlichkeit programmiert und dabei geholfen, sie vor den Behörden zu verstecken. Bosch und VW wollen sich wegen laufender Ermittlungen nicht zu dem Thema äußern.

Ins Spiel kommt der Zulieferer über seine Beziehung zur VW-Tochter Audi. Deren Ingenieure sollen im Jahr 2006 einen Dieselmotor für den US-Markt entwickeln, der die dort gültigen Grenzwerte für Stickoxid einhält. Eine bessere Abgasreinigung würde jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...