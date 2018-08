In der Testkammer findet eine optosensorische Vermessung der Verpackung statt. Für den Test ist kein Spür- oder Schutzgas in der Verpackung erforderlich. Der Test selbst zerstört oder verunreinigt das Testgut nicht und verursacht keinen Produktverlust. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 10 s vor und wird dem Bediener selektiv für jeden Testplatz mit präzisen Einzelwerten am Touchpanel ...

