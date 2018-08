Spreitenbach - Die neue Wechselausstellung "Food Waste - Aus Liebe zum Essen" von foodwaste.ch orientiert über Entstehung, Ursachen und Folgen von Lebensmittelverschwendung und gibt praktische Tipps für Privathaushalte. Sie ist bis am 27. Januar 2019 zu Gast in der Umwelt Arena Schweiz.

Unter "Food Waste" - also Lebensmittelverschwendung - versteht man Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum produziert wurden und auf dem Weg vom Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden. Rund ein Drittel aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht so verloren oder wird verschwendet. Das entspricht pro Jahr rund 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel. Dabei entsteht Food Waste entlang der ganzen Lebensmittelkette. Rund die Hälfte wird aber in Privathaushalten verursacht. Die Spaghettireste von letzter Woche, abgelaufene Joghurts oder spontane ...

