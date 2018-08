Moneycab.com: Herr Zimmer, Sie sind seit Jahresbeginn im Amt und dürfen eine sehr positive Halbjahresbilanz ziehen. Haben Sie sich Ihren Einstieg in etwa so vorgestellt?

Knut Zimmer: Gesetzte Ziele zu erreichen ist für mich immer eine Freude. Mein Team hat hervorragend gearbeitet, das zeigen wir auch mit dem diesjährigen Halbjahresergebnis.

Umsatz, EBIT und Gewinn legten allesamt zweistellig zu, das Wachstum ist sowohl regional wie auch in den einzelnen Segmenten breit abgestützt. Was würden Sie aus dem positiven Zahlenkranz hervorheben, was hat Sie besonders gefreut?

Die vollständige Erholung unseres Feinschneidpressengeschäfts. Dies beweist einmal mehr, dass die duale Strategie Technologie und Teilegeschäft von Feintool funktioniert und beide Segmente ähnlich erfolgreich operieren.

Welches waren die grössten Wachstumstreiber?

Einerseits ein gut intakter Automobilmarkt und andererseits befinden sich viele Kundenverträge, die in den letzten Jahren gewonnen werden konnten, nun in allen Regionen in der Hochlaufphase. Weiter haben sich viele unserer Gesellschaften operativ weiter verbessern können.

Sie bleiben positiv, Feintool hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Wo sehen Sie derzeit die grössten Risiken im geopolitischen Umfeld, die Feintool einen Strich durch die Rechnung machen könnten? Bei der Handelspolitik der US-Regierung?

Das politische Umfeld ist immer schwierig zu beurteilen, die Auswirkungen auf Grund von Handelserschwernissen (Zölle) etc. sind kaum abschätzbar. Zudem sehen wir, dass einige Hersteller bei den Erfordernissen des neuen Abgasmessverfahrens (WLTP) zusätzliche Zeit benötigen und daher in der Produktion am einen oder anderen Ort im zweiten Halbjahr mit Verzögerungen zu rechnen ist.

"Feintool unterstützt seit einigen Jahren mit Serienbauteilen den Allrad-Boom."

Knut Zimmer, CEO Feintool

Die boomende Automobilbranche spielt Feintool in die Hände. Welchen Anteil hat der Automobilsektor an Ihren Absätzen?

Zur Zeit - vor der Akquisition der Stanz- und Lasertechnik Jessen - ist Feintool über 90% im Automobilsektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...