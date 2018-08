Wer aufsteigen will, muss Ballast abwerfen. Gnadenlos und ohne Sentimentalität auszumisten hat einen befreienden Effekt für den Blick nach vorne. Auch privat. Denn: Was weg ist, ist auch aus dem Kopf.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Zu Studienzeiten ist ein Bekannter von mir aus seiner WG in Freiburg mit einer großen schweren Reisetasche durch halb Deutschland bis ins Ruhrgebiet gereist, um ein paar Wochen bei seinen Eltern zu verbringen. Als er dort die Tasche öffnete, wusste er, warum er sich beim Tragen fast einen Bruch gehoben hatte. Seine WG-Mitbewohner hatten ihm aus Spaß aus der Gemeinschaftsküche heimlich die schwere Nudelmaschine eingepackt. Ihr eigener Scherz ließ seinen Mitbewohnern vor Freude die Tränen laufen. Er hatte mit sich herumgeschleppt, was er partout auf seiner Sommerreise nicht gebrauchen konnte. Ein extravagantes Küchengerät.

Weniger witzig, aber umso bemerkenswerter: Wir alle schleppen unnötige Dinge durchs Leben, die uns Kraft und Zeit kosten, ohne den geringsten Nutzwert zu haben. Das sollten wir dringend ändern. Stetig und schnell.

Was ist demnach besser: Der perfekt aufgeräumte Schreibtisch oder der Wust an Akten, die sich fast bis zur Decke türmen? Sie werden jetzt sicher erwarten, dass ich sage: Ordnung ist das halbe Leben. Nö! Ob feinsäuberlich ins Regal sortiert oder wild gemischt auf dem Schreibtisch - solange Sie durchblicken, ist das Geschmacksache.

Worauf es aber in beiden Fällen ankommt: Trennen Sie sich radikal von dem, was Sie nicht mehr brauchen. Das heißt erstmal auch: Geben Sie zu, dass Sie einen großen Teil des ganzen Krempels nicht mehr benötigen. Gerade im systematisch aufgeräumten Aktenschrank und in der liebevoll nach Farben sortierten Sockenschublade stecken oftmals hervorragend archivierte Altlasten, die zu nichts anderem taugen, als Ihnen das ungute Gefühl zu geben: Ich weiß selbst nicht mehr, was ich da alles aufgehoben habe.

Es geht beim Ausmisten darum, das eigene Leben zu vereinfachen. Damit Sie mit gleichem Energieeinsatz schneller die Ziele erreichen, auf die es Ihnen wirklich ankommt - im Privaten und gerade auch bei Ihrer beruflichen Karriere. Sie haben dann schlicht mehr Gelegenheit und mehr Muße dazu. Zur Vereinfachung des privaten und des Berufslebens gehört es deshalb auch, alle langwierigen Aufgaben aus dem Alltag zu eliminieren, die nicht auf Ihr Vorankommen einzahlen. Konzentrieren Sie sich auf die Aufgaben, die den größten Erfolg versprechen. Mit anderen Worten: Killen Sie die Zeitverschwendung. Auch gegen alle Gewohnheiten.

Beispiel: Ihre mehrmals täglich versendeten Info-Rundmails gehen im Arbeitsalltag der Belegschaft unter und werden kaum gelesen? Stellen Sie auf einen wöchentlichen Newsletter mit einer Zusammenfassung um. Das spart Zeit für anderes, sorgt für eine breitere Wahrnehmung und schärft Ihr Profil als schlagkräftige Führungspersönlichkeit. Es kostet Sie jeden Wochentag ...

