Epic Air Elite bietet Best-in-Class Spielzeit, verbesserte Konnektivität und benutzerdefinierte Soundoptionen



San Diego (ots/PRNewswire) - JLab Audio, die am schnellsten wachsende große Kopfhörer-Marke*, ist für ihr Vorzeigeprodukt Epic Air Elite True Wireless Sport Earbuds bekannt. Die nächste Generation der Topseller heißt Epic Air Elite, bietet Auto-On und Auto-Connect direkt aus dem Akku-Case, und ist mit einer noch stärkeren True Wireless-Bluetooth-Anbindung der Klasse 1 ausgerüstet. Epic Air Elite kommt mit seinem proprietären und weiter optimiertem Ohrbügel im bewährt fitnessorientierten Design und liefert mit 6 Stunden für den Ohrstöpsel und 32 weiteren Stunden im Case die beste Akkulaufzeit seiner Klasse. Zusätzlich lässt sich ein neues Feature namens 'Be Aware Audio' aktivieren, um Umgebungsgeräusche aus dem jeweiligen Umfeld durchzulassen. Epic Air Elite kann ab heute für 149,99 USD (UVP) auf jlabaudio.com vorbestellt werden.



"Die Epic Air Elite gelten als Beweis für echte Innovation, wenn man sich so in der Community umhört", erklärt JLab CEO Win Cramer. "Für uns war wichtig, was die Nutzer des originalen ersten Epic Air zu sagen haben. Sie lieben das Design, die Akkulaufzeit und die Passform, und wir haben ihre Empfehlungen mit dem Epic Air Elite True Wireless Earbud übernommen. Mit der exzellenten Passform und unserer Best-in-Class-Akkuleistung haben wir hier jetzt eine superstarke Bluetooth-Verbindung, mit der Aussetzer ein Ding der Vergangenheit sind, Be Aware Audio für Sicherheit beim Laufen oder Biken, eine verbesserte Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf Siri und Google, und das Ganze mit noch sportlicherem Design".



Mit intuitiven Bedienelementen am Ohrstöpsel lässt sich die eigene Musik steuern, ebenso einfach kann man aus drei verschiedenen EQ-Soundeinstellungen wählen: Signature, Balanced, oder Bass Boost. Ein verbessertes, individuelles Ohrbügel-Design mit noch schmalerem und weicherem Sitz sorgt dafür, dass die In-Ear-Kopfhörer bei jedem Training bequem an ihrem Platz bleiben. Für einen sicheren Sitz im Ohr und optimalen Klang werden acht verschiedene Gel-Ohrstöpsel mitgeliefert, die jedem eine optimale Passform bieten. Alle Bedienelemente verfügen über intuitive Berührungssensoren, und mit den zwei eingebauten Mikrofonen lassen sich Anrufe entgegennehmen oder Sprachassistenten aktivieren. Neu ist, dass man Telefongespräche jetzt auch über beide Ohrstöpsel hören kann.



*Quelle: NPD Group. Inc., U.S. Retail Tracking Service, Stereokopfhörer, bezogen auf Absatz im Zeitraum März 2018 - Mai 2018. Als "groß" definiert JLab Audio jeden Kopfhörerhersteller, der von März 2018 - Mai 2018 mehr als 1 Mio. Einheiten verkauft hat.



