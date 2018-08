Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat sich mit dem Erhalt eines Auftrags in die Pole Position für den Bau von Drohnen für die amerikanischen Streitkräfte gebracht. Die US Navy bestellte vier unbemannte Flugzeuge des Typs Stingray bei dem Flugzeughersteller, der damit die Wettbewerber Lockheed Martin und General Atomics aus dem Rennen schlug. Der Auftrag hat zunächst ein Volumen von 805 Millionen US-Dollar, es sind jedoch 72 weitere Drohnen geplant. Das Programm hat ein Volumen von 13 Milliarden Dollar.

Die Stingray-Drohnen sollen auf Flugzeugträgern stationiert werden und von dort aus zum Betanken von Kampfflugzeugen starten. Analysten rechnen damit, dass der Auftrag ein Vorteil für Boeing ist, denn das US-Militär plant weitere Programme zum Einsatz von Drohnen. Mit den Stingrays hat Boeing erstmals seit 2011 wieder einen größeren Auftrag des Pentagon erhalten.

