Bern - Der Verwaltungsrat hat Ewald Burgener zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Valiant Bank gewählt. Der 52-Jährige ist heute Finanzchef und stellvertretender CEO von Valiant. Er habe sich in einem viermonatigen Auswahlverfahren durchgesetzt und trete sein neues Amt im Mai 2019 an, teilte die Bank am Freitag mit.

Der aktuelle CEO von Valiant, Markus Gygax, wird nach der nächsten Generalversammlung kommenden Mai zurücktreten. Er soll dann in den Verwaltungsrat wechseln und 2020 dessen Präsidium übernehmen. Der Verwaltungsrat hat für seine Nachfolge mit externer Unterstützung ein umfassendes Auswahlverfahren für externe und interne Kandidaten durchgeführt. «Ich freue mich, dass mit Ewald Burgener eine bewährte, interne Persönlichkeit und ein ausgezeichneter Kenner des Schweizer Retailbankings die Wahl geschafft hat», erklärt der Präsident des Verwaltungsrates, Jürg Bucher.

Grosse Erfahrung im Banking

Ewald Burgener ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...