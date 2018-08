The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH4FW7 HSH NORDBANKCG918 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4GA1 HSH NORDBANK CG I 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0965107641 DANSKE BK 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA AMUA XFRA USU02078AA87 AMAG PHARMACEUT.15/23REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1105264821 BMW FIN. NV 14/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1242404330 KRED.F.WIED.15/18 MTN TN BD02 BON TRY N

CA XY4Q XFRA LU0194164702 DB PL.IV-CROC.US R1C INH. FD00 EQU EUR N