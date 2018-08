The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.08.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0421467827 ME.T.18/6024 18-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LU5 DZ BANK IS.A979 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MP3 DZ BANK IS.A1007 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MQ1 DZ BANK IS.A1008 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013357845 MICHELIN 18-25 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013357852 MICHELIN 18-30 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013357860 MICHELIN 18-38 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013358199 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1859004878 DZ BANK IS.A977 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1873208950 UNILEVER 18/25 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1873209172 UNILEVER 18/30 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1875275205 ROYAL BK SCOTL 18/25 FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1875284702 SSE PLC 18/27 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1875333178 SVENSK.HDLSB.18/29 FLRMTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1875412980 DEKA OPF MTN A145 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1876069185 COMPASS GROUP 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1876076040 BCO DE SABADELL 18/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1876097715 MBANK 18/22 BD03 BON EUR N

CA 0XX XFRA AU0000012023 CONSTELLATION RES EQ00 EQU EUR N

CA DCR1 XFRA CA24356D1015 DECLAN COBALT INC. EQ00 EQU EUR N

CA 5CR XFRA CA44905A1012 HYDRO66 HOLDINGS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 3JDA XFRA GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC LS -,001 EQ00 EQU EUR N

CA WXHF XFRA DE000A1WZ2J4 SPSW-GL.MULTI ASSET SEL.A FD00 EQU EUR N

CA D6RM XFRA DE000DK2CDS0 DEKA-DIVID.STRATEG.CF(A) FD00 EQU EUR N