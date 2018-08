FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01

XFRA CA2435642004 DECLAN RESOURCES