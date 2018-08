ADLER Real Estate AG: Das erste Halbjahr 2018: Wachstumsschub durch erstmalige Konsolidierung der Brack Capital Properties und operative Performance von ADLER DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis ADLER Real Estate AG: Das erste Halbjahr 2018: Wachstumsschub durch erstmalige Konsolidierung der Brack Capital Properties und operative Performance von ADLER 31.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das erste Halbjahr 2018: Wachstumsschub durch erstmalige Konsolidierung der Brack Capital Properties und operative Performance von ADLER - Nettomieteinnahmen im Jahresvergleich um 32,1 Prozent auf EUR 109,1 Millionen gesteigert - FFO I nimmt um 123,6 Prozent auf EUR 35,1 Millionen zu - Verwässerter EPRA NAV (ohne Goodwill) je Aktie steigt um 11,7 Prozent auf EUR 17,17 - WACD auf 2,26 Prozent p.a. reduziert und Zinsdeckungsgrad (ICR) auf 2,27x gesteigert Berlin, 31. August 2018 - Im ersten Halbjahr 2018 ist die ADLER Real Estate AG durch die erstmalige Konsolidierung der Brack Capital Properties N.V. (BCP) und durch eine verbesserte operative Performance signifikant gewachsen. Nettomieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,1 Prozent auf EUR 109,1 Millionen gesteigert Am Ende des ersten Halbjahres besaß die ADLER Real Estate AG ein Portfolio von rund 62.000 Mieteinheiten, 23,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Zuwachs geht dabei überwiegend auf die Mieteinheiten zurück, die mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an der BCP erworben wurden. Aber auch ADLER zeigte eine gute operative Performance. So nahm die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter und Monat in ADLERs Core Portfolio im Jahresverlauf von EUR 5,07 auf EUR 5,26 zu. Das entspricht einer Steigerung von 3,7 Prozent. Der Vermietungsstand nahm um 0,5 Prozentpunkte zu. Einschließlich der Bestände von BCP betrug die durchschnittliche Miete zum Halbjahresende EUR 5,40. Der Vermietungsstand erreichte 92,3 Prozent und lag damit um 1,6 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Das starke Portfoliowachstum war wesentlicher Treiber für die Zunahme der Nettomieteinnahmen, die im ersten Halbjahr 2018 EUR 109,1 Millionen erreichten und damit um 32,1 Prozent über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums lagen (EUR 82,6 Millionen). Sie nahmen aber auch zu, weil ADLER durch Internalisierung der Immobilienverwaltung die operative Leistungsfähigkeit ihrer Bestände deutlich verbessern konnte. Nach Abzug aller Aufwandspositionen, die sich aus den umlagefähigen und nicht umlagefähigen Betriebskosten sowie den Aufwendungen für die Instandhaltung zusammensetzen, ergab sich im ersten Halbjahr 2018 ein Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung in Höhe von EUR 96,5 Millionen, 61,6 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2017 (EUR 59,7 Millionen). FFO I nimmt um 123,6 Prozent auf EUR 35,1 Millionen zu Die FFO I erreichten im ersten Halbjahr 2018 EUR 35,1 Millionen. Davon steuerte ADLER in ihrer früheren Struktur unter Berücksichtigung der Aufwendungen für die Akquisition der BCP EUR 27,5 Millionen bei, während BCP die restlichen EUR 7,6 Millionen beisteuerte. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (EUR 15,7 Millionen) haben sich die FFO damit mehr als verdoppelt. Je Aktie beliefen sich die FFO I zum 30. Juni 2018 unverwässert auf EUR 0,53 (Vorjahr EUR 0,23); verwässert stiegen die FFO I je Aktie auf EUR 0,44 (Vorjahr EUR 0,19). EPRA NAV weiter auf EUR 1.228,6 Millionen gesteigert Der EPRA NAV (ohne Goodwill) belief sich am Ende des ersten Halbjahres 2018 auf EUR 1.228,6 Millionen. Er liegt damit um EUR 122,6 Millionen über dem Wert vom 31.12.2017 (EUR 1.106,0 Millionen). Das entspricht einer Steigerung von 11,1 Prozent. Auf voll verwässerter Basis und ohne Berücksichtigung der Firmenwerte ergab sich ein Wert je Aktie in Höhe von EUR 17,17. WACD auf 2,26 Prozent reduziert und Zinsdeckungsgrad (ICR) auf 2,27x gesteigert Die durchschnittlichen Kapitalkosten für alle Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns (WACD = Weighted Average Cost of Debt) enthielten zum Halbjahresende erstmals die Verbindlichkeiten der BCP und konnten auf 2,26 Prozent reduziert werden (Vorjahr: 2,72 Prozent ). Ein positiver Effekt ergab sich aus der umfangreichen Rückzahlung der höherverzinsten Schuldscheindarlehen, der fristgerechten Tilgung der Unternehmensanleihe 2013/2018 und der vorzeitigen teilweisen Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2015/20 in Höhe von EUR 200 Millionen. Diese Maßnahmen und die operative Performance trugen zu einer signifikanten Verbesserung des Zinsdeckungsgrades (Interest Coverage Ratio, ICR) bei. Der ICR stieg zum Halbjahresende auf 2,27x (Vorjahr: 1,53x). "Durch die Akquisition der BCP," so Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, "sind wir erneut gewachsen. Wir haben mit dieser Akquisition die FFO erheblich gesteigert und gleichzeitig unseren WACD und ICR verbessert. Dies sind wesentliche Kennzahlen, die auch Ratingagenturen für die Bewertung einer Gesellschaft verwenden. Wir bewegen uns damit in Richtung einer Bewertung "Investment Grade". Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "Damit haben sich in den ersten drei Monaten, in denen die BCP zum ADLER Konzern gehört, unsere Erwartungen allesamt erfüllt. Wir sind damit auf dem besten Weg, unser Unternehmen in die richtige Richtung weiter fortzuentwickeln und werden in Zukunft Synergien und Skaleneffekte nutzen können." Der vollständige Bericht zum ersten Halbjahr 2018 steht auf der Website der ADLER Real Estate AG unter www.adler-ag.com zur Verfügung. Pressekontakt: Dr. Rolf-Dieter Grass Leitung Unternehmenskommunikation ADLER Real Estate AG Telefon: +49 (30) 2000 91 429 r.grass@adler-ag.com Kennzahlen H1 2018 In Millionen Euro Gewinnund Verlustrechnung H1 2018 H1 2017 Nettomieteinnahmen 109,1 82,6 Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 96,5 59,7 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 3,1 0,3 EBIT 201,6 76,7 Konzernergebnis aus fortgeführtem 65,3 15,7 Geschäftsbereich Konzernergebnis 65,6 21,7 FFO I 35,1 15,7 FFO I/Aktie in EUR1) 0,53 0,23 Bilanz 30.06.2018 31.12.2017 Investment Properties 4.830,3 3.018,5 EPRA NAV (ohne Goodwill) 1.228,6 1.106,0 Verwässerter EPRA NAV (ohne Goodwill)/je 17,17 15,37 Aktie in EUR 1) LTV in % 2) 67,5 59,4 Cashflow H1 2018 H1 2017 Cashflow aus der laufenden 66,0 -4,4 Geschäftstätigkeit - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 65,7 27,2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -492,2 377,2 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich -492,2 377,1 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 189,2 -330,8 - davon aus fortgeführtem Geschäftsbereich 189,2 -350 Portfolio 30.06.2018 30.06.2017 Mieteinheiten 62.059 50.520 davon Wohneinheiten 60.900 47,010 Durchschnittsmiete (EUR/qm/Monat) Core 5.40 5.09 Portfolio Vermietungsstand (%) Core Portfolio 92,3 90.7 Mitarbeiter 30.06.2018 30.06.2017 Mitarbeiteranzahl 766 499 1) Basierend auf der Anzahl der Aktien zum Bilanzstichtag plus Aktien, die aus der Wandlung der zum Eigenkapital zählenden Pflichtwandelanleihe entstehen; Vorjahreszahlen angepasst 2) Exklusive Wandelanleihen 3) Angepasst wegen Veräußerung der Handelsaktiviäten 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 