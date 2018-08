AURELIUS Tochter GHOTEL hotel & living expandiert mit vier neuen Standorten DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS Tochter GHOTEL hotel & living expandiert mit vier neuen Standorten 31.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AURELIUS Tochter GHOTEL hotel & living expandiert mit vier neuen Standorten - Add-on Akquisition der neuen Hotels an wirtschaftsstarken Standorten bringt Umsatzplus von rund 25 Prozent - GHOTEL hotel & living als Franchisenehmer für InterContinental Hotels Group - Synergiepotenzial mit bestehendem Portfolio und weiterer Meilenstein in mittelfristiger Expansionsstrategie München, 31. August 2018 - Der Hotelbetreiber GHOTEL hotel & living ( www.ghotel.de), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), übernimmt drei Hotels in Düsseldorf, Gütersloh, Salzburg (Österreich) sowie das noch im Bau befindliche Hotel in Osnabrück, dessen Eröffnung für das Frühjahr 2019 vorgesehen ist, im Rahmen einer Add-on Akquisition der Arcadia Hotelbetriebs GmbH. Die Hotels werden als Franchisenehmer für die InterContinental Hotels Group unter den Marken Holiday Inn bzw. Holiday Inn Express (in Gütersloh) betrieben. Der Umsatz von GHOTEL hotel & living wird dadurch um weitere rund 25 Prozent steigen. Durch die neuen Hotels kann GHOTEL sein Netzwerk durch attraktive Standorte in diesen wirtschaftsstarken Regionen ausbauen. Alle Häuser konnten in den letzten Jahren erfreuliche Wachstumsraten aufweisen und zeichnen sich auch weiterhin durch gute Wachstumsperspektiven vor allem im Bereich Geschäftskunden aus. Das Hotel in Gütersloh ist das erste Haus am Platz, das moderne Hotel in Düsseldorf wurde erst 2016 eröffnet und liegt in zentraler Innenstadtlage. GHOTEL sieht durch die Einbindung der neuen Standorte in das eigene Hotelnetzwerk vielfältige Synergiepotenziale. Die Zusammenarbeit mit der InterContinental Hotels Group eröffnet weitere Wachstumsperspektiven. "Wir freuen uns über diesen weiteren Wachstumsschritt als neuer Franchisepartner der InterContinental Hotels Group", so Jens Lehmann, Geschäftsführer von GHOTEL hotel & living. "Wir haben ein Multi-Development-Agreement abgeschlossen, in dem in den kommenden Jahren gemeinsame Wachstumsziele festgelegt wurden." Im ersten Halbjahr 2018 hat die GHOTEL-Gruppe bereits drei neue Standorte, zwei unter der Marke nestor geführte Häuser in Ludwigsburg und Neckarsulm sowie ein City-Hotel in Göttingen, erworben. Auch zukünftig wird GHOTEL hotel & living mit der Eröffnung von fünf weiteren Standorten bis Ende 2020 stark wachsen. Über GHOTEL hotel & living GHOTEL hotel & living ist eine expandierende Hotel- und Apartmenthauskette mit 12 Standorten in verschiedenen deutschen Städten, darunter Kiel, Hannover, Göttingen, Koblenz, München, Würzburg, Essen sowie Ludwigsburg und Neckarsulm. Die Businesshotels mit modernen Tagungsräumen werden unter den Marken GHOTEL hotel & living und nestor Hotels vermarktet sowie unter den Franchisemarken Accor und InterContinental Hotels Group betrieben. Unter der Marke GHOTEL living betreibt GHOTEL hotel & living zudem in Bonn und München Apartmenthäuser mit Schwerpunkt "Wohnen auf Zeit". Mit Verwaltungssitz in Bonn gehört GHOTEL hotel & living seit Dezember 2006 zur AURELIUS Gruppe. Über AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,3 Milliarden Euro (Stand: August 2018). Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital sowie Debt Opportunities aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). AURELIUS Debt Opportunities stellt britischen Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de Kontakt AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A

