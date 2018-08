Property News

31. August 2018

PSP Swiss Property verkauft Projekt "Bahnhofareal" in Rheinfelden

Portfoliobereinigung und Fokus auf das Kernsegment Geschäftsimmobilien.

PSP Swiss Property vollzieht per 1. September 2018 den Verkauf des sich in Planung befindenden Wohnprojekts "Bahnhofareal" in Rheinfelden. Die Käuferin übernimmt für CHF 16.7 Mio. das rund 8'300 m2 grosse Grundstück mit zwei bestehenden Gebäuden.

Der Verkauf steht im Zusammenhang mit der Portfoliobereinigung und der Fokussierung auf das Kernsegment Büro- und Geschäftsimmobilien. PSP Swiss Property besitzt noch weitere Entwicklungsprojekte, welche sie selbst realisiert. Diese Projekte sind Teil des organischen Wachstums.

Der Verkauf wurde bereits früher in Aussicht gestellt und ist in der kürzlich publizierten Prognose für das Geschäftsjahr 2018 berücksichtigt. PSP Swiss Property rechnet weiterhin mit einem Ebitda (ohne Bewertungseffekte) von CHF 240 Mio. und einer Leerstandsquote per Jahresende 2018 von unter 6%.

Adrian Murer, CIO · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)76 420 26 27

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

