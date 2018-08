ZUMTOBEL ist immer noch eine dominierende Größe im Lichtmarkt für Werbung. Der Exchef von Infineon, U.Schumacher, bemüht sich um die Sanierung seit einigenJahren, scheiterte jedoch bislang an der wichtigenWeichenstellung für die Technik und einer effizientenProduktion. 80 % Kursverlust sind die Quittung im Markt. Bei rund 6 € ist ZUMTOBEL deshalb keine Comeback-, sondern schon nahe an einer Turnaroundspekulation. Auf dieses Risiko lässt man sich ein. Die Eigenkapitalbasis reicht aus, um zu überleben. Auf die strategischen Entscheidungenkommt es alleine an. Die Bandbreite 6/7 € werten wir für eine Anfangsposition.



