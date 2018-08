Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 103 auf 95 Euro gesenkt. Die Hamburger wiesen zwar eines der attraktivsten Wachstumsprofile in der Konsumgüterbranche auf, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund des steigenden Barmittelbestands komme davon aber bei den Anlegern und ihrer Rendite immer weniger an./ag/ajx

Datum der Analyse: 31.08.2018

