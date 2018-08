FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Das Geschäftsjahr 2017/2018 - FORTEC Elektronik AG weiter auf Erfolgskurs DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Das Geschäftsjahr 2017/2018 - FORTEC Elektronik AG weiter auf Erfolgskurs 31.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Geschäftsjahr 2017/2018 - FORTEC Elektronik AG weiter auf Erfolgskurs Die seit 1990 börsennotierte FORTEC Elektronik AG hat auch im 28. Jahr in Folge wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2017/18 beträgt 1,33 Euro1). Der Umsatz erreichte im GJ 2017/18 (01.07.2017 - 30.06.2018) 79,6 Mio. Euro (VJ: 78,5 Mio. Euro). Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 6,0 Mio. Euro (VJ: 5,5 Mio. Euro). Der Konzern-Jahresüberschuss lag bei 4,3 Mio. Euro (VJ: 4,3 Mio. Euro). Das Geschäftsjahr 2017/2018 konnte damit zu unserer Zufriedenheit sogar geringfügig besser als prognostiziert abgeschlossen werden. Dank einer Vielzahl von neuen Produkten und Projekten insbesondere im Segment der Datenvisualisierung konnte insgesamt noch eine leichte Umsatzsteigerung erzielt werden. Kombiniert mit einem auftragsbezogenen Bestandsaufbau und nahezu gleichen Personalkosten wurde deshalb das EBIT im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gesteigert. Die angegebenen Zahlen zum FORTEC Geschäftsjahr 2017/18 sind vorläufige, nicht testierte Angaben. Der geprüfte Konzernjahresbericht wird am 26.10.2018 auf der Web-Seite der Gesellschaft veröffentlicht. Sandra Maile, Vorstandssprecherin 1) Auf Basis dividendenberechtigter Aktien von 3.250.436 Stück. 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719063 31.08.2018

